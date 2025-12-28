Bild
Kontrollen im Stadtgebiet

Mannheim: Hier wird diese Woche geblitzt  

An diesen Stellen führt die Stadt Mannheim diese Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.

Polizist bei einer Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Sascha Lotz
Polizist bei einer Kontrolle. (Symbolbild)
Die Stadt Mannheim misst in der Woche vor Weihnachten auf mehreren Haupt- und Nebenstraßen die Geschwindigkeit. Auch Schulumfelder stehen im Fokus. Wo überall geblitzt wird.

