Mannheim: Hier wird diese Woche geblitzt
An diesen Stellen kontrolliert die Stadt Mannheim diese Woche die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern.
Mannheim. Die Stadt führt vom 16. bis 20. Februar in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Friedrich-Ebert-Straße – Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) – Lange Rötterstraße – Relaisstraße – Rheinauer Ring –Römerstraße (Wallstadtschule) – Wilhelm-Peters-Straße (Gerhart-Hauptmann-Schule).
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (dls)