Verkehr

Mannheim: Hier wird diese Woche geblitzt 

An diesen Stellen kontrolliert die Stadt Mannheim diese Woche die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern.

Symbolbild. Foto: Sascha Lotz
Mannheim. Die Stadt führt vom 16. bis 20. Februar in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Friedrich-Ebert-Straße – Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) – Lange Rötterstraße – Relaisstraße – Rheinauer Ring –Römerstraße (Wallstadtschule) – Wilhelm-Peters-Straße (Gerhart-Hauptmann-Schule).

Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. (dls)

