Mannheim: Kriminelle stehlen mindestens sechs Motorroller
Unbekannte haben mehrere Motoroller in Mannheim demoliert, kurzgeschlossen und gestohlen. Ein paar wurden unweit der Tatorte wieder gefunden.
Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (9. März) auf Dienstag (10. März) in Mannheim mindestens sechs Motorroller gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden in mehreren Fällen die Lenkradschlösser und die Lenksäulenverkleidung abgerissen, um die Roller kurzzuschließen. Dadurch entstanden erhebliche Schäden. Die Roller wurden in der Nähe des alten Messplatzes gefunden. Weitere Roller wurden im Bereich der Humboldt-Schule und dem Neuen Messplatz entdeckt.
Der Sachschaden kann bislang nciht beziffert werden. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301 0 zu melden. (heh)