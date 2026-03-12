Diebstahl

Mannheim: Kriminelle stehlen mindestens sechs Motorroller

Unbekannte haben mehrere Motoroller in Mannheim demoliert, kurzgeschlossen und gestohlen. Ein paar wurden unweit der Tatorte wieder gefunden.

Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag in Mannheim an Motorrollern zu Schaffen gemacht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag in Mannheim an Motorrollern zu Schaffen gemacht (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (9. März) auf Dienstag (10. März) in Mannheim mindestens sechs Motorroller gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden in mehreren Fällen die Lenkradschlösser und die Lenksäulenverkleidung abgerissen, um die Roller kurzzuschließen. Dadurch entstanden erhebliche Schäden. Die Roller wurden in der Nähe des alten Messplatzes gefunden. Weitere Roller wurden im Bereich der Humboldt-Schule und dem Neuen Messplatz entdeckt.

Der Sachschaden kann bislang nciht beziffert werden. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301 0 zu melden. (heh)

