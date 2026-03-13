Mannheim: Mann bedroht 14-Jährige mit Messer und raubt sie aus

Mannheim. Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntag, 1. März, eine 14-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und Geld von ihr verlangt. Nach Angaben der Polizei wartete die Jugendliche auf ihren Zug nach Ludwigshafen, als der Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen nahm der Mann der 14-Jährigen das Handy aus der Hand, gab es ihr jedoch wenig später wieder zurück. Daraufhin forderte er sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen und zeigte ihr ein Messer, das er in seiner Jackentasche hatte.