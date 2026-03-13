Mannheim: Mann bedroht 14-Jährige mit Messer und raubt sie aus
Um einen niedrigen Bargeldbetrag von einer 14-Jährigen zu erpressen, zückt ein Mann am Mannheimer Bahnhof ein Messer. Als er das Geld hat, verschwindet er wieder. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntag, 1. März, eine 14-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und Geld von ihr verlangt. Nach Angaben der Polizei wartete die Jugendliche auf ihren Zug nach Ludwigshafen, als der Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen nahm der Mann der 14-Jährigen das Handy aus der Hand, gab es ihr jedoch wenig später wieder zurück. Daraufhin forderte er sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen und zeigte ihr ein Messer, das er in seiner Jackentasche hatte.
Die Jugendliche händigte dem Mann schließlich 10 Euro aus, woraufhin er den Hauptbahnhof auf direktem Weg zu Fuß verließ. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts aufhielten. Hinweise zum Tatgeschehen oder sonstige sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. (heh)