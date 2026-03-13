Schwere räuberische Erpressung

Mannheim: Mann bedroht 14-Jährige mit Messer und raubt sie aus

Um einen niedrigen Bargeldbetrag von einer 14-Jährigen zu erpressen, zückt ein Mann am Mannheimer Bahnhof ein Messer. Als er das Geld hat, verschwindet er wieder. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Mannheimer Polizei sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Mannheimer Polizei sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben (Symbolbild).

Mannheim. Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntag, 1. März, eine 14-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und Geld von ihr verlangt. Nach Angaben der Polizei wartete die Jugendliche auf ihren Zug nach Ludwigshafen, als der Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen nahm der Mann der 14-Jährigen das Handy aus der Hand, gab es ihr jedoch wenig später wieder zurück. Daraufhin forderte er sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen und zeigte ihr ein Messer, das er in seiner Jackentasche hatte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Jugendliche händigte dem Mann schließlich 10 Euro aus, woraufhin er den Hauptbahnhof auf direktem Weg zu Fuß verließ. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts aufhielten. Hinweise zum Tatgeschehen oder sonstige sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heddesheim: Tankstellenmitarbeiter bedroht und Bargeld erpresst 
Zeugenaufruf

Heddesheim: Tankstellenmitarbeiter bedroht und Bargeld erpresst 

Der Täter wird als klein und schmächtig beschrieben. Er fuhr einen schwarzen Motorroller. Die Polizei sucht Zeugen.

04.08.2025

Mannheim: 26-Jähriger mit Waffe bedroht und ausgeraubt
Zeugen gesucht

Mannheim: 26-Jähriger mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Ein 26-jähriger Mann wurde von drei Unbekannten mit einer Schusswaffe und einem Messer in einer Mannheimer Parkanlage bedroht und bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

02.07.2025

Mannheim: Mann bedroht Passanten am Marktplatz mit Messer - Polizei sucht Geschädigte
Blaulicht

Mannheim: Mann bedroht Passanten am Marktplatz mit Messer - Polizei sucht Geschädigte

Während eines Streitgesprächs mit zwei Passanten soll der Mann am Mannheimer Marktplatz ein Messer gezückt und diese damit bedroht haben. Die Polizei sucht die Geschädigten.

07.03.2025

Landkreis Bergstraße

Mann raubt Tankstelle aus: Polizei sucht Zeugen

02.01.2024

Versuchte räuberische Erpressung unter Jugendlichen in Viernheim
Polizei

Versuchte räuberische Erpressung unter Jugendlichen in Viernheim

Zwei Zwölfjährige wurden am Freitagabend in einem Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße und kurz darauf an einer Straßenbahnhaltestelle von einer Gruppe aufgefordert, ihr Geld herauszurücken.

07.09.2023