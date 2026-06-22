Mannheim: Mann entblößt sich im Käfertaler Wald

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntagnachmittag im Käfertaler Wald in Mannheim, zwischen der Kneipp-Anlage und dem Wildgehege Karlstern, vor einer 30-Jährigen entblößt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Hund im Wald unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Plötzlich lief er nach rechts ins Gebüsch. Als die Frau an ihm vorbeilief, stand der Unbekannte dort mit heruntergelassener Hose und entblößten Glied. Er fasste sich an und starrte dabei bewusst in die Richtung der Spaziergängerin. Die 30-Jährige ging daraufhin umgehend zum Parkplatz und fuhr davon.