Mannheim: Mann entblößt sich im Käfertaler Wald
Eine Spaziergängerin ist im Käfertaler Wald von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte.
Mannheim. Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntagnachmittag im Käfertaler Wald in Mannheim, zwischen der Kneipp-Anlage und dem Wildgehege Karlstern, vor einer 30-Jährigen entblößt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Hund im Wald unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Plötzlich lief er nach rechts ins Gebüsch. Als die Frau an ihm vorbeilief, stand der Unbekannte dort mit heruntergelassener Hose und entblößten Glied. Er fasste sich an und starrte dabei bewusst in die Richtung der Spaziergängerin. Die 30-Jährige ging daraufhin umgehend zum Parkplatz und fuhr davon.
Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 35 Jahre alt und hatte eine sportliche Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und laut Polizei eine „mitteldunkle Hautfarbe“. Er trug dunkelblaue Shorts, vermutlich ein Fußballtrikot in dunkelroter oder brauner Farbe mit gelben Längsstreifen. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174 4444 zu melden. (heh)