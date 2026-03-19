Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

Mannheim. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in der Rollbühlstraße in Mannheim ausgerückt. Wie die Polizei berichtete, war dort in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Dachstuhls ein Feuer ausgebrochen. Gegen 15.50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig löschen können.