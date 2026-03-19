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Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Brand in der Rollbühlstraße in Mannheim im Einsatz. Eine Person wurde laut aktuellem Erkenntnisstand verletzt.

In Mannheim stand ein Haus in Flammen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Mannheim stand ein Haus in Flammen (Symbolbild).

Mannheim. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in der Rollbühlstraße in Mannheim ausgerückt. Wie die Polizei berichtete, war dort in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Dachstuhls ein Feuer ausgebrochen. Gegen 15.50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig löschen können.

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Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die linke Fahrbahn der Rollbühlstraße war zwischenzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. (heh/sig)

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