Mannheim: Rauchentwicklung im Quadrat U1 - Straßenbahnverkehr gesperrt
In Mannheim sind derzeit Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Auch der Straßenbahnverkehr ist beeinträchtigt.
Mannheim. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagmittag zu einem Einsatz in das Quadrat U1 in Mannheim ausgerückt. Laut Polizeimeldung kommt es dort zu starker Rauchentwicklung aus einem Gebäude. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen ist Breite Straße derzeit für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)