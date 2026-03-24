Mannheim

Brand in Modegeschäft - Straßenbahnverkehr betroffen

Ein Feuer in der Mannheimer Fußgängerzone stört den Straßenbahnverkehr in der Innenstadt. Ein Mensch wird leicht verletzt.

Wegen des Feuerwehreinsatzes können einige Straßenbahnen in der Fußgängerzone nicht fahren. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Wegen des Feuerwehreinsatzes können einige Straßenbahnen in der Fußgängerzone nicht fahren. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in der Mannheimer Innenstadt ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde die Straße nach Polizeiangaben für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Vier Linien des ÖPNV mussten umgeleitet werden. 

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Ausgebrochen war das Feuer in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone. Die Flammen griffen außerdem auf ein benachbartes Wohn- und Geschäftshaus über. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Der Brand war zu diesem Zeitpunkt laut der Feuerwehr aber unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar.

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