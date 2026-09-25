Unfallflucht

Mannheim: Pedelec-Fahrer verletzt 10-Jährigen bei Unffall schwer und flüchtet

Ein Junge wird in Mannheim bei einem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer eines S-Pedelecs setzt seine Fahrt fort – nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Unbekannte flüchtete nach dem Unfall in Mannheim und ließ den Jungen verletzt zurück (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Unbekannte flüchtete nach dem Unfall in Mannheim und ließ den Jungen verletzt zurück (Symbolbild).

Mannheim. Ein 10-jähriger Junge ist am Samstag, 19. September, von einem unbekannten Pedelec-Fahrer in Mannheim erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte mit seinem S-Pedelec die Wertheimer Straße entlang. Der Junge war zuvor aus der Hofeinfahrt auf die Straße gelaufen, um einen Ball zu holen. Auf dem Rückweg in den Hof wurde der 10-Jährige von dem unbekannten Mann angefahren. Dabei stürzte der Junge, und der Unbekannte rollte über das Bein des 10-Jährigen. Nach dem Unfall entfernte sich der Mann mit seinem S-Pedelec. Der 10-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Der unbekannte Pedelec-Fahrer soll eine kräftige Statur haben und zwischen 45 und 50 Jahren alt sein. Das S-Pedelec hatte ein Versicherungskennzeichen, jedoch konnte sich der Junge nicht mehr an die Ziffern erinnern. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 zu melden.

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