Mannheim: Pedelec-Fahrer verletzt 10-Jährigen bei Unffall schwer und flüchtet

Mannheim. Ein 10-jähriger Junge ist am Samstag, 19. September, von einem unbekannten Pedelec-Fahrer in Mannheim erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte mit seinem S-Pedelec die Wertheimer Straße entlang. Der Junge war zuvor aus der Hofeinfahrt auf die Straße gelaufen, um einen Ball zu holen. Auf dem Rückweg in den Hof wurde der 10-Jährige von dem unbekannten Mann angefahren. Dabei stürzte der Junge, und der Unbekannte rollte über das Bein des 10-Jährigen. Nach dem Unfall entfernte sich der Mann mit seinem S-Pedelec. Der 10-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.