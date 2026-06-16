Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: Polizei sucht nach vermisster Zwölfjähriger

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Mannheim wird seit Montag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Zwölfjährige wurde zuletzt am 15. Juni gesehen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Zwölfjährige wurde zuletzt am 15. Juni gesehen (Symbolbild).

Mannheim. Ein zwölfjähriges Mädchen aus Mannheim wird seit Montag, 15. Juni, vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am genannten Tag gegen 7.50 Uhr zuletzt gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Anschließend kehrte sie jedoch nicht mehr zurück. Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Die Vermisste hat dunkelbraune Haare, die zu einem glatten Zopf zusammengebunden wurden. Außerdem ist sie circa 1,60 Meter groß und ungefähr 70 Kilogramm schwer. Über diesen Link kann ein Foto des Mädchens aufgerufen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden vom kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (heh)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt
Unfälle

Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge erleidet beim E-Scooter-Unfall schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

27.05.2026

Mannheim: 14-Jährige aus Genf vermisst - Hinweise erbeten
Vermisstenmeldung

Mannheim: 14-Jährige aus Genf vermisst - Hinweise erbeten

Eine 14-Jährige aus Genf ist zuletzt in Mannheim gesehen worden. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Mädchen und bittet um Hinweise.

12.05.2026

Mannheim: 16-jähriges Mädchen zurückgekehrt
Suche beendet

Mannheim: 16-jähriges Mädchen zurückgekehrt

Öffentlichkeitsfahndung beendet: Die 16-jährige vermisste Mannheimerin ist wieder da.

25.02.2026

Rimbach: Vermisster 63-Jähriger tot aufgefunden
Blaulicht

Rimbach: Vermisster 63-Jähriger tot aufgefunden

Seit dem 22. Dezember wurde der 63-Jährige aus Rimbach vermisst. Jetzt gibt es über seinen Verbleib traurige Gewissheit.

05.01.2026

Vermisster Weinheimer Teenager ist wieder da
Weinheim

Vermisster Weinheimer Teenager ist wieder da

Eine 15-Jährige wurde seit etwa einer Woche vermisst - nun meldete sie sich auf einer Polizeiwache in Mannheim.

15.07.2024