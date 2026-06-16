Mannheim: Polizei sucht nach vermisster Zwölfjähriger
Ein zwölfjähriges Mädchen aus Mannheim wird seit Montag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Mannheim. Ein zwölfjähriges Mädchen aus Mannheim wird seit Montag, 15. Juni, vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am genannten Tag gegen 7.50 Uhr zuletzt gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Anschließend kehrte sie jedoch nicht mehr zurück. Hinwendungsorte sind nicht bekannt.
Die Vermisste hat dunkelbraune Haare, die zu einem glatten Zopf zusammengebunden wurden. Außerdem ist sie circa 1,60 Meter groß und ungefähr 70 Kilogramm schwer. Über diesen Link kann ein Foto des Mädchens aufgerufen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden vom kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (heh)