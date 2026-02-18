Mannheim: 16-jähriges Mädchen vermisst
Eine 16-jährige Mannheimerin wird seit Mitte Januar vermisst. Die Polizei suchrt nach Hinweisen zum Aufenthaltsort.
Mannheim. Eine 16-jährige Mannheimerin wird seit dem 18. Januar vermisst. Nach Angaben der Polizei blieben bisherige Fahndungsmaßnahmen ergebnislos. Das Mädchen soll etwa 1,63 Meter groß sein, circa 60 Kilogramm wiegen und lange schwarze Haare haben. Ein Bild der Vermissten kann unter diesem Link eingesehen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (heh)