Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 16-jähriges Mädchen vermisst

Eine 16-jährige Mannheimerin wird seit Mitte Januar vermisst. Die Polizei suchrt nach Hinweisen zum Aufenthaltsort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegen (Symbolbild).

Mannheim. Eine 16-jährige Mannheimerin wird seit dem 18. Januar vermisst. Nach Angaben der Polizei blieben bisherige Fahndungsmaßnahmen ergebnislos. Das Mädchen soll etwa 1,63 Meter groß sein, circa 60 Kilogramm wiegen und lange schwarze Haare haben. Ein Bild der Vermissten kann unter diesem Link eingesehen werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eppelheim: 15-Jährige vermisst
Foto im Artikel

Eppelheim: 15-Jährige vermisst

Eine Jugendliche aus Eppelheim wird seit Freitag (9. Januar) vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen.

14.01.2026

Mannheim: 59-jähriger Mann vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 59-jähriger Mann vermisst

Seit dem 7. Januar wird ein 59-jähriger Mannheimer vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

09.01.2026

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Frau vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Frau vermisst

Die 75-Jährige wird seit dem 19. Dezember vermisst. Dass sie in einer hilflosen Lage steckt, kann die Polizei nicht ausschließen.

22.12.2025

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst

Der letzte Kontakt zu dem Jugendlichen bestand am 9. September. Die Polizei bittet um Mithilfe (Bild im Beitrag).

26.09.2025

15-jährige Alisha B. aus Mannheim wird vermisst
Polizei

15-jährige Alisha B. aus Mannheim wird vermisst

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet, und sucht Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

01.09.2023