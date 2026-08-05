Mannheim: Polizei sucht vermisste 54-jährige Frau

Mannheim. Eine 54-jährige Frau aus Mannheim wird seit Sonntagvormittag vermisst. Nach Polizeiangaben war sie zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte nicht dorthin zurück.

Die Polizei überprüfte alle bekannten Anlaufstellen der Frau, fand sie jedoch nicht. Die Vermisste hatte zuvor geäußert, dass sie sich möglicherweise in den Raum Frankfurt begeben wolle.

Gegenüber Verwandten und Angehörigen zeigte sich die 54-Jährige in der Vergangenheit schnell gereizt und neigte zu unkontrolliertem Verhalten. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie auch fremden Personen unkontrolliert gegenübertreten könnte. Sie warnt deshalb davor, sich der Frau beim Antreffen zu nähern. Auch eine Eigengefährdung schließt die Polizei nicht aus. Die Vermisste ist 1,65 Meter groß und wiegt etwa 96 Kilogramm. Sie hat schwarze, glatte und schulterlange Haare. Zuletzt trug sie ein orange-braun meliertes Kleid, einen sogenannten Churidar.

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