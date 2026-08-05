Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: Polizei sucht vermisste 54-jährige Frau

Eine 54-jährige Frau aus Mannheim ist seit Sonntagvormittag verschwunden. Die Polizei warnt davor, sich ihr beim Antreffen zu nähern.

Seit Sonntagvormittag wird eine 54-jährige Frau aus Mannheim vermisst. Die Frau war zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte dorthin nicht zurück. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Seit Sonntagvormittag wird eine 54-jährige Frau aus Mannheim vermisst. Die Frau war zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte dorthin nicht zurück. (Symbolfoto)

Mannheim. Eine 54-jährige Frau aus Mannheim wird seit Sonntagvormittag vermisst. Nach Polizeiangaben war sie zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und kehrte nicht dorthin zurück.

Die Polizei überprüfte alle bekannten Anlaufstellen der Frau, fand sie jedoch nicht. Die Vermisste hatte zuvor geäußert, dass sie sich möglicherweise in den Raum Frankfurt begeben wolle.

Gegenüber Verwandten und Angehörigen zeigte sich die 54-Jährige in der Vergangenheit schnell gereizt und neigte zu unkontrolliertem Verhalten. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie auch fremden Personen unkontrolliert gegenübertreten könnte. Sie warnt deshalb davor, sich der Frau beim Antreffen zu nähern. Auch eine Eigengefährdung schließt die Polizei nicht aus. Die Vermisste ist 1,65 Meter groß und wiegt etwa 96 Kilogramm. Sie hat schwarze, glatte und schulterlange Haare. Zuletzt trug sie ein orange-braun meliertes Kleid, einen sogenannten Churidar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei veröffentlichte im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung ein Foto der Frau auf ihrem Fahndungsportal. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174-4444 entgegen. (tak).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: 14-Jährige vermisst - Hinweise gesucht
Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg: 14-Jährige vermisst - Hinweise gesucht

Eine 14-Jährige aus Abenheim wird vermisst. Die Polizei prüft Bezüge nach Heidelberg und Sinsheim und bittet um Hinweise.

02.07.2026

Mannheim: Vermisste 13-Jährige wieder da
Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: Vermisste 13-Jährige wieder da

Seit gestern, 19. Mai wurde eine 13-Jährige aus Mannheim vermisst. Jetzt ist sie wieder da.

21.05.2026

Mannheim: 13-jähriges Mädchen wohlbehalten zurück 
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 13-jähriges Mädchen wohlbehalten zurück 

Die 13-Jährige war nach der Schule nicht in das katholische Kinderheim, in dem sie wohnt, zurückgekehrt. Am Dienstag wurde sie wohlbehalten angetroffen.

29.10.2025

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Sadettin U. ist wohlbehalten zurück in Weinheim
Weinheim

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Sadettin U. ist wohlbehalten zurück in Weinheim

Nach dem 38 Jahre alten Mann wurde seit Dienstag (2.7.24) öffentlich gesucht.

03.07.2024

Vermisster 53-jähriger ist wohlbehalten zurückgekehrt
Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis

Vermisster 53-jähriger ist wohlbehalten zurückgekehrt

Vermisster tauchte im Laufe des Nachmittags wieder im PZN auf. Öffentlichkeitsfahndung ist eingestellt.

04.01.2024