Mannheim: 13-Jährige vermisst
Seit gestern, 19. Mai wird eine 13-Jährige aus Mannheim vermisst. Zuletzt wurde sie bei ihrem Elternhaus gesehen. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Mannheim. Eine 13-Jährige aus Mannheim ist seit Dienstag, 19. Mai, vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 7 Uhr beim Verlassen ihres Wohn- und Elternhauses gesehen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Seitdem Verlassen ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Als mögliche Anlaufstellen nannte die Polizei die Mannheimer Neckarstadt, den Jungbusch sowie die an diese Stadtteile angrenzende Neckarpromenade.
Beschreibung der Vermissten
Die Vermisste ist etwa 152 Zentimeter groß und schlank. Sie hat dunkelbraune, schulterlange und glatte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine helle, lockere Jeans, einen weißen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Ein Foto der 13-Jährigen kann hier eingesehen werden.
Die 13-Jährige hatte weder Handy noch Bankkarte, Geldbeutel oder Ausweisdokument bei sich. Ein Bild der Vermissten veröffentlichte die Polizei auf ihrer Fahndungsseite. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (tak)