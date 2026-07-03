Mannheim: Raser brettert über Rot - 74-Jährige um haaresbreite verfehlt
Ein Mann hat seine Ehefrau in Mannheim vor einem Raser gerettet. Der rücksichtslose Mercedes-Fahrer raste über eine rote Ampel.
Mannheim. Ein rücksichtsloser Raser hat am Montagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Feudenheim fast eine 74-jährige Radfahrerin erfasst. Wie die Polizei berichtet, wartete die Frau an der roten Ampel an der Abzweigung von der Feudenheimer Straße zur B38a. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete und die 74-Jährige losfahren wollte, rauschte ein weißer Mercedes aus Richtung Innenstadt heran. Das Auto missachtete das Rotlicht und raste auf der linken Spur in Richtung Neckarau weiter. Nur um haaresbreite verfehlte der Raser die 74-Jährige: Das Vorderrad ihres Drahtesels war bereits auf dem rechten Fahrstreifen der Straße. Der Ehemann der 74-Jährigen hielt seine Frau geistesgegenwärtig fest und zog sie auf den Gehweg zurück. Dadurch kam die Frau nicht zu Schaden.
Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den unbekannten Fahrer des Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849 0 oder beim Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter der Telefonnummer 0621 79984 0 zu melden. (heh)