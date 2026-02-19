Ermittlungen laufen

Mannheim: Schüsse im Waldpark - waren Wilderer am Werk?

Im Mannheimer Waldpark wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Schüsse gehört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Schüsse wurden von mehreren Jägern an den jeweiligen Tagen gehört (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Schüsse wurden von mehreren Jägern an den jeweiligen Tagen gehört (Symbolbild).

Mannheim. Eine unbekannte Personen haben am Freitag (6. Februar) und Samstag (14. Februar) jeweils gegen 21 Uhr im Mannheimer Waldpark offenbar unbefugt Schüsse abgegeben. Nach Angaben der Polizei wird jetzt wegen Jagdwilderei ermittelt. Mehrere Jäger hatten den Jagdrevierleiter des Waldparks an den jeweiligen Tagen über die Schussabgaben im Bereich Rheindamm/Saupferchweg beziehungsweise Rheindamm/Saupferchweg informiert.

Bei einer Nachschau wurden dort jedoch noch keine verletzten oder getöteteten Tiere gefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit von möglicher Jagdwilderei aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0621 83 39 70 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden. (heh)

