Mannheim: Stadt richtet nach Amokfahrt Gedenkort auf Paradeplatz ein  

Mannheim. Nach der Todesfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone richtet die Stadt Anfang kommender Woche einen zentralen Gedenkort auf dem Paradeplatz ein. Hier sollen Trauernde Menschen den Opfern gedenken können, hieß es in einer Mitteilung. An den Sitzbänken Richtung O 1 soll für die nächsten Wochen ein Schild aufgestellt werden, das an die schreckliche Tat erinnert.



Auf dem Schild soll folgender Text stehen: