Mannheim. Die Todesfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone ist erst wenige Tage her - am kommenden Montag, 10. März, genau eine Woche. Zu diesem Anlass laden Oberbürgermeister Christian Specht und das Forum der Religionen alle Bürger zu einem Interreligiösem Gebet ein, teilte die Stadt Mannheim mit. Das Gebet beginnt um 12.14 Uhr auf dem Paradeplatz O 1, 68161 Mannheim. Hierbei handelt es sich um dieselbe Uhrzeit, zu der auch der erste Notruf während der Amokfahrt einging.