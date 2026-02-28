Mannheim: Taschendiebstähle in der Innenstadt häufen sich
Am Freitag ist es zu mehreren Taschendiebstählen in der Mannheimer Innenstadt gekommen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.
Mannheim. Mehrere Passanten wurden am Freitagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Opfer von Taschendieben. Nach Angaben der Polizei nutzten die Kriminellen unbeobachtete Momente, um Geldbeutel aus Jackentaschen, Rucksäcken oder Handtaschen zu stehlen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Die Taschendiebe sollen ersten Erkenntnissen zufolge in mindestens vier verschiedenen Einkaufsläden zugeschlagen haben.
Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre Wertsachen schützen und den Einkaufsbummel unbeschwert genießen:
- Wertsachen körpernah tragen: Nutzen Sie verschließbare Innentaschen oder Gürteltaschen unter der Kleidung.
- Weniger ist mehr: Begrenzen Sie Bargeld und Zahlungskarten auf das Notwendige.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.
- PIN schützen: Niemals aufschreiben oder weitergeben und die Eingabe an Kassen oder Geldautomaten immer verdecken.
- Wachsam bleiben: Besonders im Gedränge, bei Ablenkungen oder Anrempeln durch Fremde.
- Digitale Karten absichern: Smartphone und Smartwatch sollten immer mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschützt sein, damit niemand auf die gespeicherten Zahlungsmittel zugreifen kann.