Polizei fasst gleich drei Taschendiebe an einem Tag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Polizei hat gleich drei Taschendiebstähle aufgeklärt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, ereigneten sich alle drei Taten am Sonntag. Einmal waren drei Männer mit dem so genannten «Antanztrick» erfolgreich. Sie raubten das Handy eines 28-Jährigen, der durch Handyortung sein Telefon aber selbst lokalisieren konnte. Die Polizei konnte einen der drei Täter festnehmen und das Handy zurückgeben.