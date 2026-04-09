Mannheim: Unbekannte brechen in Café ein
Einbrecher haben sich Zugang zu einem Café in der Mannheimer Innenstadt verschafft und Bargeld erbeutet. Wie die Täter in das Lokal gelangten, stellt die Ermittler vor ein Rätsel.
Mannheim. Unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen 0.40 bis 10.35 Uhr, in ein Café in der Moltkestraße in Mannheim eingebrochen. Nach Polizeiangaben ließen die Einbrecher einen Geldbeutel mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Wie genau sich die Täter Zutritt zum Café verschafften, ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 441125 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (heh)