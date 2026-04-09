Einbruch

Mannheim: Unbekannte brechen in Café ein

Einbrecher haben sich Zugang zu einem Café in der Mannheimer Innenstadt verschafft und Bargeld erbeutet. Wie die Täter in das Lokal gelangten, stellt die Ermittler vor ein Rätsel.

Wie die Einbrecher in das Mannheimer Café gelangten, stellt die Ermittler noch vor ein Rätsel (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Wie die Einbrecher in das Mannheimer Café gelangten, stellt die Ermittler noch vor ein Rätsel (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit zwischen 0.40 bis 10.35 Uhr, in ein Café in der Moltkestraße in Mannheim eingebrochen. Nach Polizeiangaben ließen die Einbrecher einen Geldbeutel mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Wie genau sich die Täter Zutritt zum Café verschafften, ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 441125 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (heh)

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