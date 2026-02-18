Mannheim: Einbruch-Serie in Käfertal
Drei Mal wurde im Mannheimer Stadtteil Käfertal in kürzester Zeit eingebrochen. Bei einem Firmengebäude zertrümmerten die Einbrecher ein Fenster.
Mannheim. Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen in drei Gebäude im Mannheimer Stadtteil Käfertal eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Einbruch in der Zeit zwischen Montagmittag 11 Uhr und Dienstagmorgen in ein Vereinsgebäude in der Turbinenstraße. Dort wurden mehrere Geldkassetten nach Bargeld durchsucht. Die Täter klauten einen geringen Betrag.
In der Zeit zwischen Montag gegen 19 Uhr und Dienstagmorgen kam es zudem zu einem Einbruch in gewerblich genutzte Räumlichkeiten in der Galvanistraße. Die Täter hebelten sowohl die Eingangs- als auch eine Bürotür gewaltsam auf. Gestohlen wurde in diesem Fall jedoch nichts.
Der dritte Einbruch wurde am Mittwochmorgen angezeigt. In der Reichenbergstraße zertrümmerten die Kriminellen zunächst ein Fenster und stiegen anschließend in das Firmengebäude ein. Neben einem geringen Geldbetrag entwendeten die Einbrecher auch einen Akkubohrer.
Ob die Einbrüche aufgrund ihrer örtlichen und zeitlichen Nähe miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 71849 0 entgegen. (heh)