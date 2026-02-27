Einbruch

Mannheim: Einbruch in Fressgasse – Täter kam über die Hintertür

Ein Unbekannter ist in eine Bar in der Mannheimer Fressgasse eingebrochen.

Ein Einbrecher gelang über die Hintertür in das Geschäft in der Fressgasse. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Ein Einbrecher gelang über die Hintertür in das Geschäft in der Fressgasse. (Symbolfoto)
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Mannheim: Einbruch-Serie in Käfertal
Kriminalität

Mannheim: Einbruch-Serie in Käfertal

Drei Mal wurde im Mannheimer Stadtteil Käfertal in kürzester Zeit eingebrochen. Bei einem Firmengebäude zertrümmerten die Einbrecher ein Fenster.

18.02.2026

Mannheim: Einbrecher hebeln Terrassentür auf - 2.000 Euro Schaden
Einbruch

Mannheim: Einbrecher hebeln Terrassentür auf - 2.000 Euro Schaden

Unbekannte sind in eine Erdgeschosswohnung im Hans-Sachs-Ring eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck gestohlen.

14.02.2026

Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim
Zeugen gesucht

Mannheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Feudenheim

Ein Unbekannter ist in Mannheim-Feudenheim über den Balkon in eine Wohnung eingebrochen. Es wurden rund 650 Euro entwendet. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Taten besteht.

09.10.2025

Schmuckdiebstahl in Rimbach: Täter noch unbekannt
Polizeimeldung

Schmuckdiebstahl in Rimbach: Täter noch unbekannt

Am Montag wurde ein Wohnhaus im Rimbacher Nelkenweg Ziel eines Einbruchs.

26.11.2024

Mehrere Einbrüche in Friseursalons
Mannheim/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis

Mehrere Einbrüche in Friseursalons

Zweimal in Weinheim und einmal in Mannheim: Bislang unbekannte Einbrecher haben es auf Friseursalons abgesehen.

27.02.2024