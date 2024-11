Unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus im Nelkenweg in Rimbach ein. Laut einer Meldung der Polizei verschafften sie sich über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Sie erbeuteten diverse Schmuckstücke, wie Ringe, Halsketten und Uhren. Die Täter flüchteten dann mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung.