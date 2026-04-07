Mannheim: Unfallverursacherin stellt sich nach Fahrerflucht der Polizei
Beim Abbiegen hat eine 32-Jährige einen Unfall verursacht. Obwohl sie zunächst einfach weiterfuhr, meldete sie sich kurze Zeit später bei der Polizei. Vom beschädigten Fahrzeug fehlt jedoch jede Spur.
Mannheim. Eine 32-jährige Unfallverursacherin hat sich bereits am 10. März nach anfänglicher Fahrerflucht im Polizeirevier Mannheim-Neckarau gemeldet. Nach Angaben der Polizei gab sie zu, morgens beim Abbiegen von der Käfertaler Straße in die Verschaffeltstraße mit ihrem Skoda an einem geparkten Auto hängengeblieben zu sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Aussage der Frau um ein großes graues Auto gehandelt haben, das bei dem Unfall beschädigt wurde. Nähere Angaben konnte sie jedoch nicht machen. Als die Beamten kurze Zeit später an der Unfallstelle nachschauten, war das beschriebene Auto nicht aufzufinden. Am Skoda der 32-jährigen Unfallverursacherin seien Dellen und Lackkratzer zurückgeblieben.
Die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und Hinweise zum geschädigten Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301 0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden. (heh)