Mannheim: Unfallverursacherin stellt sich nach Fahrerflucht der Polizei

Mannheim. Eine 32-jährige Unfallverursacherin hat sich bereits am 10. März nach anfänglicher Fahrerflucht im Polizeirevier Mannheim-Neckarau gemeldet. Nach Angaben der Polizei gab sie zu, morgens beim Abbiegen von der Käfertaler Straße in die Verschaffeltstraße mit ihrem Skoda an einem geparkten Auto hängengeblieben zu sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Aussage der Frau um ein großes graues Auto gehandelt haben, das bei dem Unfall beschädigt wurde. Nähere Angaben konnte sie jedoch nicht machen. Als die Beamten kurze Zeit später an der Unfallstelle nachschauten, war das beschriebene Auto nicht aufzufinden. Am Skoda der 32-jährigen Unfallverursacherin seien Dellen und Lackkratzer zurückgeblieben.