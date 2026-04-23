Mannheim: Verkehrswidriges Manöver - Lkw kracht in Straßenbahn

Mannheim. Ein Lastwagen hat ini der Waldhofstraße in Mannheim am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Wie die Polizei berichtet, missachtete der 63-jährige Kraftfahrer wohl die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog kurz vor der Haltestelle „Neuer Messplatz“ unerlaubt nach links ab. Dabei beachtete er den rückwertigen Verkehr nicht, übersah die herannahende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke blieb bis kurz vor 10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)