Verkehrsunfall

Mannheim: Verkehrswidriges Manöver - Lkw kracht in Straßenbahn

Ein Unfall in der Nähe der Haltestelle „Neuer Messplatz“ hat in Mannheim für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer hatte sich wohl nicht an die Verkehrsregeln gehalten.

Der Lkw-Fahrer missachtete nicht nur die Verkehrsregeln, sondern achtete zudem nicht auf den rückwertigen Verkehr (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Lkw-Fahrer missachtete nicht nur die Verkehrsregeln, sondern achtete zudem nicht auf den rückwertigen Verkehr (Symbolbild).

Mannheim. Ein Lastwagen hat ini der Waldhofstraße in Mannheim am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. Wie die Polizei berichtet, missachtete der 63-jährige Kraftfahrer wohl die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog kurz vor der Haltestelle „Neuer Messplatz“ unerlaubt nach links ab. Dabei beachtete er den rückwertigen Verkehr nicht, übersah die herannahende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke blieb bis kurz vor 10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)

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