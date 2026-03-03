Detonation in der Nacht

Mannheim: Zigarettenautomat gesprengt

In Mannheim ist am späten Montagabend ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Dank Zeugenaussagen haben die Ermittler bereits eine erste Spur.

Am Zigarettenautomaten in Mannheim-Vogelstang entstand erheblicher Sachschaden (Symbolbild). Foto: Pixabay
Am Zigarettenautomaten in Mannheim-Vogelstang entstand erheblicher Sachschaden (Symbolbild).

Mannheim. Ein Zigarettenautomat ist am Montag gegen 23.30 Uhr in der Halleschen Straße in Mannheim-Vogelstang gesprengt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Automat so stark beschädigt, dass der unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld entwenden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 8.00 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Mehrere Zeugen berichteten bei der Erstmeldung unabhängig voneinander, dass ein Mann für die Detonation verantwortlich sein soll. Die Person sei dunkel gekleidet gewesen, hatte eine Kapuze auf und trug eine schwarze Tasche bei sich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Tat besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Dezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Hinweise zu der Tat werden vom kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lampertheim: Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt
Zeugen gesucht

Lampertheim: Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt

In Lampertheim-Hofheim haben Unbekannte am Sonntagabend einen Zigarettenautomaten gesprengt. Hinweise erbeten.

05.01.2026

Viernheim: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten 
Kriminalpolizei ermittelt

Viernheim: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten 

Unbekannte Täter haben in Viernheim zwei Zigarettenautomaten gesprengt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

02.01.2026

Viernheim: Diebe sprengen Zigarettenautomat
Zigaretten und Geld

Viernheim: Diebe sprengen Zigarettenautomat

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten in Viernheim in die Luft gejagt. Anschließend sammelten sie ihre Beute ein und flüchteten.

22.12.2025

Zuzenhausen: Zigarettenautomat am Bahnhof gesprengt
Durchfahrender Zug getroffen

Zuzenhausen: Zigarettenautomat am Bahnhof gesprengt

Unbekannte haben in Zuzenhausen einen Zigarettenautomaten gesprengt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Seit Sonntagabend war die Bahnstrecke gesperrt.

01.12.2025

Zigarettenautomat gesprengt - 17-Jähriger tatverdächtig
Kriminalität

Zigarettenautomat gesprengt - 17-Jähriger tatverdächtig

Mehrere Zigarettenautomaten sind in Wiesbaden zum Ziel Krimineller geworden. In einem der Fälle kann die Polizei einen Tatverdächtigen dingfest machen.

05.01.2025