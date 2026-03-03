Mannheim: Zigarettenautomat gesprengt
In Mannheim ist am späten Montagabend ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Dank Zeugenaussagen haben die Ermittler bereits eine erste Spur.
Mannheim. Ein Zigarettenautomat ist am Montag gegen 23.30 Uhr in der Halleschen Straße in Mannheim-Vogelstang gesprengt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Automat so stark beschädigt, dass der unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld entwenden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 8.00 Euro geschätzt, der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Mehrere Zeugen berichteten bei der Erstmeldung unabhängig voneinander, dass ein Mann für die Detonation verantwortlich sein soll. Die Person sei dunkel gekleidet gewesen, hatte eine Kapuze auf und trug eine schwarze Tasche bei sich.
Ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Tat besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Dezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Hinweise zu der Tat werden vom kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. (heh)