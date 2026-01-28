Mannheim: Zwei Männer rauben 19-Jährigen an Bushaltestelle aus

Mannheim. Zwei Unbekannte haben am Dienstagmorgen in Mannheim-Neuhermsheim einen 19-Jährigen beraubt und angegriffen. Nach Polizeiangaben war der junge Mann gegen 7.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einer Bushaltestelle in der Hermsheimer Straße.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

An der Einmündung zum Reiterweg hätten ihn zwei Männer angesprochen und aufgefordert, stehen zu bleiben. Einer der Unbekannten habe die Herausgabe der Wertgegenstände verlangt und dem 19-Jährigen dabei einen schmalen Gegenstand vorgehalten, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen Schraubendreher gehandelt haben könnte.

Aus Angst habe der 19-Jährige seinen Geldbeutel sowie Bluetooth-Kopfhörer ausgehändigt. Als der Täter festgestellt habe, dass sich kein Bargeld im Portemonnaie befand, habe er dieses weggeworfen. Die Kopfhörer im Wert von rund 20 Euro habe er eingesteckt. Anschließend habe er dem 19-Jährigen in den Bauch getreten.

Die beiden Täter seien danach zu Fuß in Richtung Ulanenweg geflüchtet. Der 19-Jährige erlitt kurzzeitig Schmerzen, blieb aber unverletzt.

Der Haupttäter soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, von normaler Statur und schwarzhaarig gewesen sein. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose, schwarze Sportschuhe sowie einen schwarzen Schlauchschal. Sein Begleiter war etwa 1,75 Meter groß, kräftig gebaut, ebenfalls schwarzhaarig und sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug unter anderem blau-weiße Sneaker, schwarze Lederhandschuhe, eine schwarze Kapuze und ebenfalls einen Schlauchschal.