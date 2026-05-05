Mannheim: Zwei Verletzte bei Unfall auf A656

Mannheim. Ein 22-jähriger VW-Fahrer hat am Montagmorgen auf der Autobahn 656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau einen Auffahrunfall verursacht und dabei sich und einen 56-jährigen Renault-Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 22-Jährige gegen 0.45 Uhr in Richtung Mannheim und nutzte die rechte der beiden Fahrspuren. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr der 22-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nach rechts auf die Sperrfläche abgewiesen und kam wenig später auf dem rechten der beiden Fahrspuren zum Stehen. Der 56-Jährige kam zwischen den beiden Fahrspuren zum Stehen. Beide Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen des Unfallgeschehens und der Abschleppmaßnahmen musste die A656 für circa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar und ist Gegenstand der Unfallermittlungen.