Mannheimer Friedrichspark: Bäume fallen für den Stadion-Abriss

Eigentlich sollte das alte Eisstadion im Friedrichspark schon im Sommer 2022 abgerissen werden. Doch die nötige Umsiedlung von dort gefundenen Mauereidechsen verzögerte alles. Jetzt allerdings kommt Bewegung in die Sache: Von diesem Mittwoch an werden zunächst insgesamt 39 Bäume und große Büsche abgeholzt, die direkt um das Stadion stehen. Das sagte Marco Grübbel, der Leiter des zuständigen Mannheimer Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg, im Gespräch mit dem „MM“. Das Stadion selbst soll dann „ab Juli“ abgerissen werden, so Grübbel. Die Abrissgenehmigung liege inzwischen vor.