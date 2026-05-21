Mannheim/Reutlingen: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut nach Einbrüchen

Mannheim/Reutlingen. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers im August 2025 haben Ermittler eine überregional aktive Tätergruppe ins Visier genommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen.

Inzwischen ordnen die Ermittler den Verdächtigen zahlreiche Einbrüche in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu – unter anderem in Esslingen, Böblingen, Karlsruhe und Mannheim. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein versuchter Einbruch am 25. August 2025 in Esslingen. Einsatzkräfte trafen dort einen 28-Jährigen auf frischer Tat an und nahmen ihn fest. Ein Komplize konnte fliehen. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Eigentümer von Diebesgut gesucht

Bei Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche Beute sicher, darunter Schmuck und weitere Wertgegenstände. Viele Stücke konnten bislang jedoch keiner Tat zugeordnet werden. Deshalb hat die Polizei eine Fahndungsseite eingerichtet. Auf dieser Website wurden Fotos der sichergestellten Gegenstände veröffentlicht.

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