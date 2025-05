Mannheim/Viernheim: Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit fünf Fahrzeugen auf A6

Mannheim/Viernheim. Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A6 am Mittwochabend sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 18 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn.



Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr den zweiten von vier Fahrspuren und stieß aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit einem vor ihr fahrenden Transporter zusammen, weitere Fahrzeuge wurden daraufhin ebenfalls beschädigt. Gleichzeitig fuhr eine 38-jährige Mini-Fahrerin auf der rechten Fahrspur und kollidierte aufgrund eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels mit diesen beiden Fahrzeugen, hieß es weiter. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.



Die 38-jährige Autofahrerin und der 39-jährige Fahrer des Transporters wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 125.000 Euro.



Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn in Richtung Heilbronn für etwa 15 Minuten voll. Die gesamte Fahrbahn konnte erst gegen 21.40 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem die Aufräumarbeiten beendet waren. (dls)