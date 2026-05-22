Diebstahl

Nach einem Einbruch in Mörfelden-Walldorf setzt die Polizei auf wachsame Nachbarn

Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Wohnräumen in der Karlstraße und verschwinden danach mit Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Mörfelden-Walldorf. Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ein Smartphone und Schmuck aus einem Haus in der Karlstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher zuvor gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben. (ann)

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