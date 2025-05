Neckargemünd: Mehrere Verletzte nach Unfall

Neckargemünd. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bammentaler Straße in Neckargemünd sind am Montagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sind nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei Fahrzeuge verwickelt. Die Unfallstelle ist momentan gesperrt, weshalb es am Ortsausgang Richtung Kriegsmühle zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Genauere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. (heh)