Neckarsteinach: Lkw zwingt Frau zum Ausweichen und haut ab – hoher Sachschaden
Eine Frau weicht einem Lkw aus und kracht in ein geparktes Auto. Der Lkw ist verschwunden, die Polizei bittet um Hinweise.
Neckarsteinach. Auf der B37 in der Ortsdurchfahrt von Neckarsteinach kam es am Freitagmorgen, 9. Januar, zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, musste eine Frau in Höhe des Restaurants „Zum Schiff“ einem Lkw ausweichen und krachte in ein parkendes Auto. Vom Lkw-Fahrer fehlt bisher jede Spur.
Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Autofahrerin aus dem Steinachtal gegen 7.20 Uhr mit einem silberfarbenen Pkw aus Richtung Neckargemünd in Richtung Hirschhorn unterwegs. Auf ihrer Fahrspur kam ihr nach eigenen Angaben ein Lkw entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw eines Anwohners.
Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw der Frau und dem entgegenkommenden Lkw kam es nicht. Der Lastwagen setzte seine Fahrt fort.
Die Polizei in Hirschhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den beteiligten Lkw geben können, sich unter der Telefonnummer 06272 93050 zu melden. (tak)