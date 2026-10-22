Polizei

Neun E-Scooter aus LKW-Anhänger im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen

Unbekannte haben in Schwetzingen einen LKW-Anhänger aufgebrochen und Beute gemacht. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Grenzhöfer Straße.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Schwetzingen. Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Grenzhöfer Straße aus einem abgestellten LKW-Anhänger neun E-Scooter der Marke Ninebot gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennte die Täterschaft das Zollseil des Anhängers und verschaffte sich so Zugang zur Ladefläche. Der Gesamtschaden lag nach Polizeiangaben bei einem mittleren vierstelligen Eurobetrag. Wegen der Menge des Diebesguts ging die Polizei davon aus, dass die Täter die E-Scooter mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und suchte Zeugen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06202 288 0 entgegen.

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