Odenwaldklub zieht "äußerst positive Bilanz" des Wanderjahres 2025
Mehr als 35.000 Menschen waren im vergangenen Jahr mit dem Odenwaldklub e.V. unterwegs. Jetzt blickt der Klub zuversichtlich ins neue Jahr.
Bensheim/Odenwald. Der Odenwaldklub (OWK) blickt auf ein erfolgreiches Wanderjahr zurück. Rund 2.000 geführte Touren mit mehr als 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterstreichen die große Nachfrage nach den Angeboten des Vereins und die Bedeutung des Wanderns in der Region.
Ehrenamt trägt das umfangreiche Tourenangebot
Getragen wird das Programm von rund 850 ehrenamtlichen Wanderführerinnen und Wanderführern. Sie bieten Touren in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden an und vermitteln Natur- und Landschaftserlebnisse im Odenwald. Um die Qualität der Angebote dauerhaft zu sichern, setzt der Odenwaldklub auf kontinuierliche Aus- und Fortbildung. Auch für 2026 sind zahlreiche Seminare und Schulungen geplant.
Das ist der Odenwaldklub e. V.
Der Odenwaldklub wurde 1882 gegründet und gehört zu den traditionsreichsten Wandervereinen der Region. Er pflegt und markiert Wanderwege im Odenwald, engagiert sich im Natur- und Landschaftsschutz und fördert regionale Kultur sowie Gemeinschaftsleben. Das ehrenamtliche Engagement in den Ortsgruppen bildet die Grundlage der Vereinsarbeit.
Pflege eines 5.600 Kilometer langen Wegenetzes
Neben dem Wanderangebot übernimmt der OWK die Betreuung eines etwa 5.600 Kilometer umfassenden Wegenetzes. Rund 250 ehrenamtliche Wegemarkiererinnen und Wegemarkierer leisten dafür jährlich rund 8.500 Arbeitsstunden. Alle Wegabschnitte werden mindestens einmal im Jahr kontrolliert, gepflegt und bei Bedarf erneuert. „Unsere Markiererinnen und Markierer sind mit großem Engagement unterwegs, oft schon in den frühen Morgenstunden“, betont Carsten Wasow, Vorstand Wege des Gesamt-Odenwaldklubs.
Veranstaltungskalender bündelt regionale Angebote
Einen zusätzlichen Service bietet der Veranstaltungskalender auf der Website des Odenwaldklubs. Dort sind Wanderungen und Veranstaltungen der Ortsgruppen übersichtlich zusammengefasst und für Interessierte leicht zugänglich.
Blick nach vorn
Der Odenwaldklub bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen sowie bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und blickt zuversichtlich auf ein weiteres aktives Wanderjahr.