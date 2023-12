„Probleme werden an die Gemeinden delegiert“

„Die Kreis-Koalition tut sich schwer, Themen der SPD in die politische Debatte aufzunehmen“, kritisierte Fraktionschef Josef Fiedler. Beispielhaft nannte er Anträge und Anfragen zur Ganztagsbetreuung und zur Schulausstattung. Darüber hinaus ärgert es die Sozialdemokraten, dass unter der schwarz-grünen Kreisspitze immer mehr Themen in nicht-öffentliche Kommissionen verlegt werden, die besser in den Fachgremien des Kreistags aufgehoben wären, so Fiedler beim Pressegespräch der Bergsträßer SPD in Heppenheim. Dies schade der politischen Transparenz und sei ein falsches Zeichen nach außen.