Radio Regenbogen Palazzo feiert 25. Spielzeit mit Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt

Ein atemberaubend spannendes Artistik-Programm, eine vor Lebensfreude nur so sprühende Gesamtinszenierung und kulinarische Kompositionen von Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt: Das Radio Regenbogen Palazzo-Team zündet an seinem neuen Standort auf dem Taylor-Areal mit einer fröhlichen und glanzvollen Premieren-Show den Startschuss in die 25. Spielzeit. Rund 600 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik feiern den Auftakt unter dem funkelnden Dach des Spiegelzeltes.