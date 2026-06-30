Raubserie in Mannheim: Mutmaßlicher Wettbüro-Räuber in Untersuchungshaft
Ein Mann hat zwei Wettbüros in Mannheim sowie ein Café in Ludwigshafen überfallen. In jedem der Fälle bedrohte er eine Angestellte. Jetzt hat die Polizei in Frankfurt einen 37-Jährigen festgenommen.
Mannheim. Nach mehreren Raubüberfällen in Mannheim und Ludwigshafen ist ein 37-Jähriger festgenommen worden. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim soll der Tatverdächtige am 2. Juni ein Wettbüro in der Mannheimer Innenstadt überfallen haben. Dabei hatte er sein Gesicht mit einem Schal verhüllt und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Der 37-Jährige soll mit rund 1.400 Euro geflohen sein.
Nur einen Tag später soll der Tatverdächtige erneut ein Wettbüro ausgeraubt haben. Dieses Mal im Stadtteil Neckarstadt. Dort habe er sich zunächst selbst an einem Spielautomaten aufgehalten. Als alle anderen Kunden den Laden verlassen hatten, soll er sich hinter den Tresen begeben und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Dabei gab er vor, bewaffnet zu sein. Er verließ das Wettbüro mit 2.900 Euro.
Am 5. Juni geriet schließlich ein Café in Ludwigshafen Hemshof in das Visier des Tatverdächtigen. Gegen 6.15 Uhr soll er sich zunächst an die Bar gesetzt und ein Getränk konsumiert haben. Als die Angestellte und er dann allein in der Gaststätte waren, sei er aufgestanden und habe die Frau hinter der Bar bedroht. Der 37-Jährige flüchtete mit 430 Euro.
Umfassende Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zur Identifizierung des 37-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde daraufhin durch das Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes und des Raubes in zwei Fällen erlassen. Im Rahmen der länderübergreifenden Fahndung wurde der Mann letztendlich in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni im Frankfurter Bahnhofsgebiet festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am 25. Juni dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Taten, dauern an. (heh)