Kriminalität

Sandhausen: Einbrecher stehlen Tresore aus Schule

Kriminelle sind in eine Schule in Sandhausen eingebrochen. Die Ermittler haben bereits erste Anhaltspunkte, wie die Einbrecher ins Gebäude gelangten.

Im Inneren der Schule brachen sie zudem die Tür zum Sekretariat auf (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Im Inneren der Schule brachen sie zudem die Tür zum Sekretariat auf (Symbolbild).

Sandhausen. Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in Sandhausen eingebrochen und haben unter anderem zwei Tresore gestohlen. Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher auf bisher unbekannte Weise das Fenster zum Lehrerzimmer und drangen so in das Schulgebäude in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Daraufhin brachen sie sowohl die Tür des Lehrerzimmers als auch die des gegenüberliegenden Sekretariats auf.

Im Lehrerzimmer öffneten sie gewaltsam abgeschlossene Schließfächer und Schränke. Die Kriminellen stahlen letztendlich zwei Tresore und elektronische Geräte. Die genaue Schadenshöhe ließ sich zunächst nicht beziffern. Hinweise zu den Einbrechern oder der Tat nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709 0 entgegen. (heh)

