Sanierung des Wasserturms beginnt

Es ist eine Baustelle mit Tücken – und mittendrin ein sanierungsbedürftiges Gebäude, 31 Meter hoch, aber nur 9,80 Meter im Durchmesser. Am alten Wasserturm in der Heidelberger Bahnstadt tut sich etwas. Ein halbes Jahr nach der Baugenehmigung haben die Erdarbeiten begonnen. Lukas Rupp, ehemaliger U20-Nationalspieler und einst erfolgreicher Erstligafußballer bei der TSG Hoffenheim, investiert hier in den Bau eines Restaurants. Ein Betreiber dafür ist offenbar auch schon gefunden. Der aus Heidelberg stammende Gastronomieexperte möchte aber noch nicht genannt werden.