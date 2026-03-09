Schwetzingen: 44-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt
Beim Linksabbiegen kommt eine Motorradfahrerin in Schwetzingen von der Fahrbahn ab. Sie wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Schwetzingen. Eine 44-jährige Motorradfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Schwetzingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Siedlerstraße in Richtung L599 (Mannheimer Landstraße) unterwegs. An der Einmündung zur L599/B36 wartete sie auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren an der Ampel auf grünes Licht. Beim Wiederanfahren und Linksabbiegen kam sie anschließend nach links von der Fahrbahn ab.
Die 44-Jährige landete im Grünstreifen, stieß mit dem Vorderrad gegen einen Betonschacht und stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an. (sig)