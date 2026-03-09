Von Fahrbahn abgekommen

Schwetzingen: 44-jährige Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Linksabbiegen kommt eine Motorradfahrerin in Schwetzingen von der Fahrbahn ab. Sie wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine 44-Jährige hatte am Sonntagnachmittag einen Unfall mit ihrem Motorrad (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Eine 44-Jährige hatte am Sonntagnachmittag einen Unfall mit ihrem Motorrad (Symbolbild).

Schwetzingen. Eine 44-jährige Motorradfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Schwetzingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Siedlerstraße in Richtung L599 (Mannheimer Landstraße) unterwegs. An der Einmündung zur L599/B36 wartete sie auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren an der Ampel auf grünes Licht. Beim Wiederanfahren und Linksabbiegen kam sie anschließend nach links von der Fahrbahn ab.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die 44-Jährige landete im Grünstreifen, stieß mit dem Vorderrad gegen einen Betonschacht und stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite