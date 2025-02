Seniorin baut ohne Brille Unfall und geht nach Hause 

Heidelberg. Eine 67-Jährige hat am Freitag um kurz vor 19 Uhr ihren Ford in eine Parklücke in der Kettengasse in Heidelberg-Altstadt geparkt. Ein Zeuge bemerkte, dass sie beim Rangieren mit einem anderen geparkten Auto zusammengestoßen war. Nachdem die Fahrerin ihr Auto in den Parkplatz bugsiert hatte, stieg sie aus und machte Anstalten, den Ort zu verlassen. Nun sprach sie der Zeuge auf den Unfall an. Die Seniorin erwiderte, dass es nur eine leichte Kollision gegeben habe und gar kein Schaden entstanden sei. Nach dieser Aussage lief die Frau einfach weiter, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte.