„So rasch wie möglich einsetzen“

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der vergangenen Woche wurde die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen. Diese Entscheidung wird von der Bergsträßer Kreisspitze begrüßt, wie Landrat Christian Engelhardt auf Anfrage unserer Redaktion in einer Stellungnahme erklärt.

„Der für das Thema zuständige Dezernent Mathias Schimpf und ich haben die Einführung eines solchen Systems im vergangenen Jahr wiederholt gefordert. Denn wir sehen darin zahlreiche Vorteile. Deshalb haben wir auch ein starkes Interesse daran, eine solche Karte so rasch wie möglich bei uns im Kreis einzusetzen“, führt Engelhardt aus.

Primär sollten mit Hilfe der Karte Bezahlungen vorgenommen werden. Idealerweise sollte eine solche Karte jedoch nicht nur das Bargeld ersetzen, das Asylbewerber erhalten. „Sondern wir wollen damit auch verhindern, dass geflüchtete Menschen Überweisungen ins Ausland in dem Maß, in dem sie jetzt oft erfolgen, vornehmen. Mit der Karte soll daher auch nur eine begrenzte Summe an Geldautomaten abgehoben werden können. Denn das Geld soll ja der bei uns vor Ort befindlichen Person einen gewissen Lebensstandard ermöglichen. Auch ein Kauf von geldgleichen Gutscheinen sollte daher ausgeschlossen werden“, macht der Landrat deutlich.