Blaulicht

Stromausfall: Wie ein Trafo-Brand Heppenheim kurzfristig lahmlegte

Ein lauter Knall, Rauch über der Siegfriedstraße – dann war es zappenduster: Ein Defekt an einem Trafohäuschen sorgte in der Nacht auf den Montag für Stromausfälle in mehreren Heppenheimer Ortsteilen.