Tödlicher Unfall auf Altrheinbrücke

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Mittwoch um 12.50 Uhr auf der Altrheinbrücke ein folgenschwerer Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde ein 55-jähriger Autofahrer tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der 55-Jährige die Altrheinbrücke in Richtung Mannheim-Sandhofen entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte der 55-Jährige zu Beginn der Brückenstrecke einen entgegenkommenden Kleintransporter. Hierdurch kam das Fahrzeug des Verunglückten ins Schleudern und kollidierte daraufhin frontal mit einem LKW. Dadurch erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb.