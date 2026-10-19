Unfallflucht am Rhein-Neckar-Zentrum: BMW in Viernheim beschädigt
Ein BMW ist auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim beschädigt worden. Der Verursacher flüchtet, die Polizei bittet um Hinweise.
Viernheim. Ein grauer 1er-BMW ist am Freitag zwischen 14 und 21.30 Uhr auf dem Parkplatz des Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrums beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der BMW im Bereich des Kinopolis und wurde mutmaßlich beim Ausparken an der rechten Heckstoßstange sowie am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
Der Polizei lagen zunächst keine konkreten Informationen zum Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440 0 zu melden.