Unfallflucht am Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim
Die Viernheimer Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Rhein-Neckar-Zentrum zugetragen hat.
Viernheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, 23. Mai, zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums einen geparkten grauen Nissan Qashqai beschädigt und ist geflüchtet. Der Unfall passierte vor dem Haupteingang der Galeria Kaufhof. Beschädigt wurde die linke Heckstoßstange, der Schaden liegt bei circa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/9440-0 melden.