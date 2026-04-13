Hinweise gesucht

Viernheim: Hoher Schaden bei Einbruch in Rhein-Neckar-Zentrum

Bei einem Einbruch ins Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum erbeuten Kriminelle Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Hinweise.

Kriminelle hatten es auf das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum abgesehen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Kriminelle hatten es auf das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum abgesehen (Symbolbild).

Viernheim. Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in ein Warenhaus im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter um kurz nach 3 Uhr gewaltsam Glastüren eines Geschäfts auf. Dort öffneten sie Vitrinen und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Durch ihr rabiates Vorgehen sorgten sie zusätzlich für hohen Schaden. Die Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt unter der Rufnummer 06252 7060 Hinweise entgegen. (sig)

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