Zeugen gesucht

Viernheim: Rabiater Einbruch in Vogelpark

Einbrecher werden im Viernheimer Vogelpark fündig. Die Polizei sucht Zeugen.

In Viernheim wurde in den Vogelpark eingebrochen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Viernheim wurde in den Vogelpark eingebrochen (Symbolbild).

Viernheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag im Viernheimer Vogelpark in der Industriestraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Kriminellen die Tür des Vereinsgebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie eine Spendenkasse auf und nahmen einen geringen Geldbetrag mit. Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die Einbrecher eine Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro an. Die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06204 93770 zu melden. (sig)

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